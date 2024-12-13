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Минобороны заявило о масштабном ударе по Украине в ответ на атаку Таганрога
Вооруженные Силы России нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины в ответ на атаку Таганрога 11 декабря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что удар был направлен на ключевые для функционирования украинского военно-промышленного комплекса объекты, связанные с топливом и энергетикой. Для выполнения задачи ВС РФ использовали высокоточные средства поражения с воздушным и морским базированием, а также беспилотные летательные аппараты.
«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — сообщили в Минобороны.
Напомним, накануне утром по Таганрогу был нанесен воздушный удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS, которые, по информации Минобороны России, были выпущены с целью поражения военного аэродрома. Из шести ракет, выпущенных по Таганрогу, четыре были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы, а две уничтожены зенитно-ракетным комплексом «Панцирь».
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате удара в Таганроге пострадали 14 автомобилей, также был поврежден промышленный объект, и теплоснабжение нескольких многоквартирных домов оказалось нарушено из-за повреждения котельной.
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