Минобороны: За утро силы ПВО сбили 70 украинских дронов над российскими регионами

В период с 7.00 до 10.00 (мск) российские средства ПВО перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников. Об этом сегодня заявили в Минобороны РФ.

34 беспилотника перехватили над территорией Московской области, 14 – над территорией Брянской, по семь – над территориями Орловской и Калужской, шесть – над территорией Курской и два над территорией Тульской областей.

Ранее мы рассказывали, что после атаки БПЛА в Подмосковье загорелось два дома. В результате падения осколков пострадала 52-летняя женщина, она была госпитализирована в реанимацию с ожогами и находится в состоянии средней тяжести.

В связи с интенсивной атакой дронов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево были введены ограничения. Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли авиарейсы, сообщили в Росавиации. В настоящее время ограничения в работе аэропортов сняты.