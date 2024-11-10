Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
После атаки БПЛА в Подмосковье загорелось два дома, один человек пострадал
В Раменском районе после падения беспилотников произошел пожар в двух домах в поселке Становое. В результате падения осколков пострадала 52-летняя женщина, она была госпитализирована в реанимацию с ожогами и находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Оперативные службы и глава работают на месте», – дополнил он.
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что количество беспилотников, сбитых на подлете к Москве, возросло до 32. БПЛА были уничтожены в районах Раменское, Домодедово и Коломна. В связи с интенсивной атакой дронов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево были введены ограничения. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы, сообщили в Росавиации.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»