После атаки БПЛА в Подмосковье загорелось два дома, один человек пострадал

В Раменском районе после падения беспилотников произошел пожар в двух домах в поселке Становое. В результате падения осколков пострадала 52-летняя женщина, она была госпитализирована в реанимацию с ожогами и находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Оперативные службы и глава работают на месте», – дополнил он.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что количество беспилотников, сбитых на подлете к Москве, возросло до 32. БПЛА были уничтожены в районах Раменское, Домодедово и Коломна. В связи с интенсивной атакой дронов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево были введены ограничения. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы, сообщили в Росавиации.