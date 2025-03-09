Минобороны: за сутки над регионами РФ сбито 88 БПЛА

Силы ПВО с вечера 8 марта до утра 9 марта уничтожили 88 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 52 дрона сбиты над Белгородской областью, 13 — над Липецкой, девять — над Ростовской. Еще восемь беспилотников уничтожены над Воронежской областью, три — над Астраханской, по одному — над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.

Рано утром в казанском аэропорту вводились ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.