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СВО 9 марта 2025 09:14

Минобороны: за сутки над регионами РФ сбито 88 БПЛА

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Силы ПВО с вечера 8 марта до утра 9 марта уничтожили 88 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 52 дрона сбиты над Белгородской областью, 13 — над Липецкой, девять — над Ростовской. Еще восемь беспилотников уничтожены над Воронежской областью, три — над Астраханской, по одному — над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.

Рано утром в казанском аэропорту вводились ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

#атака БПЛА #Минобороны #спецоперация
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