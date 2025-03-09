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Происшествия 9 марта 2025 07:09

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

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В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале ведомства.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

Ограничения на выпуск и прием лайнеров действовали с 02:00 до 06:30 по московскому времени. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолета, совершавших рейсы в Казань.

#аэропорт Казань
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