В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале ведомства.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

Ограничения на выпуск и прием лайнеров действовали с 02:00 до 06:30 по московскому времени. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолета, совершавших рейсы в Казань.