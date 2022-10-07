Минобороны выступило против отмены новогодних праздников в регионах России

Министерство обороны России заявило об отсутствии необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в регионах страны, чтобы направить сэкономленные средства на обеспечение призванных из запаса в ходе частичной мобилизации.

Позицию военного ведомства раскрыл заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин. Его слова в Telegram-канале приводит пресс-служба Минобороны.

«<…> хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих <…> нет», — сказал генерал, выразив вместе с тем признательность за «активную поддержку Вооруженных сил РФ и проведения частичной мобилизации».

По мнению Горемыкина, у Минобороны имеется все необходимое для оснащения войск как на фронте, так и в центрах подготовки. «Поэтому инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооруженных сил считаю преждевременными и ненужными», — подчеркнул он.

РБК замечает, что ранее об отмене новогодних и рождественских мероприятий заявили власти Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. В Петербурге сэкономленные деньги планируется направить на покупку дополнительной экипировки для добровольцев и мобилизованных. В Нижнем Новгороде же хотят направить не потраченные средства в том числе на поддержку семей призванных из запаса.

Отменить праздничные мероприятия также посоветовали главам районов Ленинградской области. Отказаться от организации части событий и украшения города решили и власти Калуги. Со схожей идеей в Татарстане выступил депутат Государственного Совета Фадбир Сафин, о чем сообщал «Татар-информ».

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля текущего года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября.