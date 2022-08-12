Минобороны: ВСУ потеряли около 70% военнослужащих 56-й мотопехотной бригады в ДНР

Минобороны рассказало о значительных потерях ВСУ в Соледаре, у Опытного, Невельского и в районе других населенных пунктов, где идут боевые действия. В некоторых частях уничтожено до 70% от общей численности личного состава, говорится в сводке Минобороны России.

Так, в боях под Соледаром 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла свыше 2 тыс. человек, значительные потери в результате наступления союзников украинские военные несут у Опытного и Невельского в ДНР. К примеру, 56-я мотопехотная бригада ВСУ, дислоцирующаяся в Донецкой народной республике, потеряла около 70% личного состава. В результате удара по 28-й механизированной бригаде ВСУ уничтожено около 100 военных, а также боевая техника.

«Личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что российским силам удалось сбить в воздухе два снаряда РСЗО HIMARS неподалеку от Новой Каховки, четыре реактивных снаряда из РСЗО «Ольха» близ Чернобаевки в Херсонской области Украины.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине. В начале июля глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил Президенту Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР, а 10 августа глава ДНР Денис Пушилин объявил об освобождении половины территории народной республики.