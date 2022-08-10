Пушилин заявил об освобождении половины территории ДНР

Союзные силы освободили около половины территории Донецкой народной республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские военные и служащие Народной милиции ДНР и ЛНР взяли под контроль 266 населенных пунктов.

«В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьезно», – сказал он.

Военные союзных сил продвигаются на нескольких направлениях – так, они «дозачищают» направление Песок, отметил Пушилин. «Противник отошел и пытается создать укрепления в районе Первомайского, позиции там несильно укреплены, поэтому есть предположение, что противник будет продвигаться еще дальше», – цитирует его ТАСС.

На северном направлении, по его словам, идут бои за Артемовск и Соледар. «Определенная доля успеха». При этом в районе Марьинки и Красногоровки продвижение осложняется тем, что за восемь лет украинская армия оборудовала там серьезные укрепления, а местность сильно заминирована, добавил глава ДНР.

Напомним, о полном освобождении ЛНР Минобороны РФ сообщило 25 июня.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.