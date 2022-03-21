Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт Сладкое

В ходе спецоперации на Украине под контроль российских военных перешел населенный пункт Сладкое. Об этом со ссылкой на официального представителя Минобороны генерал-майора РФ Игоря Конашенкова сообщает ТАСС.

«Подразделения российских Вооруженных сил за ночь продвинулись еще на 4 километра и полностью взяли под контроль населенный пункт Сладкое. В настоящее время уничтожают разрозненные группы националистического батальона „Донбасс“», — подчеркнул он.

Конашенков добавил, что параллельно войска ДНР завершают разгром 53-й механизированной бригады украинских ВС, а также продолжают наступать в направлении Новомихайловки. За это время в данном районе уничтожено около 50 боевиков, три танка, четыре БМП, два орудия полевой артиллерии и четыре автомобиля повышенной проходимости.

Также подразделения ДНР ведут бои с подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады ВС Украины и берут под контроль населенный пункт Верхнеторецкое.

Помимо того, в Николаевке российским военным удалось взять командный пункт Вооруженных сил Украины. В ходе операции сдался в плен 61 военнослужащий, в том числе более 30 старших офицеров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что российским десантникам удалось вытеснить украинские нацбатальоны с окраин Киева.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Объясняя причины ее проведения, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что главная цель российских военных — защитить мирное население, вот уже несколько лет подвергающееся агрессии со стороны киевского режима.