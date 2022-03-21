Минобороны: ВДВ России вытеснили с окраин Киева украинские нацбатальоны

ВДВ России удалось оттеснить украинские нацбатальоны с окраин Киева. Об этом сообщается в ролике Минобороны.

«Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые отступая бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним», — цитирует сообщение оборонного ведомства РИА Новости.

В результате были захвачены не менее пяти танков Т-64БВ и Т-72Б. Помимо этого, в числе трофеев оказались гранатометы немецкого производства Panzerfaust 3, ракетные комплексы «Стугна» и ПЗРК «Игла-1», стрелковое оружие, среди которого пулеметы MP-38/40, которые стояли на вооружении вермахта и частей СС в годы Второй мировой.

Как сообщили в Минобороны, захваченная техника и вооружения будут переданы Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

О начале специальной военной операции на Украине 24 февраля рассказал Президент РФ Владимир Путин. Объясняя ее причины, он отметил, что главная цель российских военных — защитить мирное население, вот уже несколько лет страдающее от агрессии киевского режима.