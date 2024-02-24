Минобороны: ВС России на СВО сталкиваются со всем военно-промышленным потенциалом НАТО

Российские военные в зоне спецоперации сталкиваются со всем военно-промышленным потенциалом Североатлантического альянса. Об этом замкомандующего войсками Центрального военного округа Евгений Циндяйкин рассказал, представив министру обороны Сергею Шойгу образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной ВС РФ, передает ТАСС.

«Если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объеме со всем военно-промышленным натовским потенциалом», – рассказал Циндяйкин.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу, проводя инспекцию в российской группировке войск «Центр» в зоне спецоперации, выслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба.

Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.