news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 23 марта 2025 13:46

Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Срибное в ДНР

Читайте нас в
Телеграм

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Срибное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ. В данной операции были задействованы военнослужащие из группировки войск «Центр».

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Центр” освобожден населенный пункт Срибное ДНР», – говорится в заявлении ведомства.

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, в ночь на 23 марта российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По информации министерства, основной удар беспилотников был направлен на Ростовскую область (29 БПЛА) и Астраханскую область (20 БПЛА).

Также российские военные смогли обезвредить по три дрона в воздушном пространстве Воронежской и Волгоградской областей. Дополнительно, по два беспилотника были сбиты над территорией Крымского полуострова и Курской области. Еще один БПЛА был ликвидирован над Саратовской областью.

#спецоперация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Переговорный рекорд Путина и Трампа, Минниханов во Вьетнаме и 4-й срок Камиля хазрата

Переговорный рекорд Путина и Трампа, Минниханов во Вьетнаме и 4-й срок Камиля хазрата

22 марта 2025
«Хоть немного, да сэкономили!»: о ценах на весенних сельхозярмарках

«Хоть немного, да сэкономили!»: о ценах на весенних сельхозярмарках

22 марта 2025