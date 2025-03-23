Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Срибное в ДНР

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Срибное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ. В данной операции были задействованы военнослужащие из группировки войск «Центр».

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Центр” освобожден населенный пункт Срибное ДНР», – говорится в заявлении ведомства.

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, в ночь на 23 марта российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По информации министерства, основной удар беспилотников был направлен на Ростовскую область (29 БПЛА) и Астраханскую область (20 БПЛА).

Также российские военные смогли обезвредить по три дрона в воздушном пространстве Воронежской и Волгоградской областей. Дополнительно, по два беспилотника были сбиты над территорией Крымского полуострова и Курской области. Еще один БПЛА был ликвидирован над Саратовской областью.