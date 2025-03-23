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СВО 23 марта 2025 09:10

За ночь над регионами России уничтожили 59 украинских беспилотников

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За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 59 украинских дронов над несколькими регионами России. Наибольшее количество беспилотников, около половины от общего числа, было сбито над Ростовской областью.

Согласно заявлению Министерства обороны, 29 БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, 20 – над Астраханской, по 3 – над Воронежской и Волгоградской областями, 2 – над Крымом, и по 1 – над Курской и Саратовской областями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительной информации, атака беспилотников не привела к жертвам или разрушениям в регионе. Он также предупредил о сохраняющейся угрозе атак БПЛА.

Аналогичное заявление сделал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, несколько дронов были перехвачены над территорией области и городом Волгоградом, и на данный момент нет информации о пострадавших или повреждениях. Власти продолжают оценку возможных последствий падения обломков.

#спецоперация
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