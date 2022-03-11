Минобороны: Войска ДНР освободили Волноваху

Сегодня войскам Донецкой народной республики удалось освободить город Волноваху. Об этом со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова сообщает РИА Новости.

«Группировкой войск Донецкой народной республики освобожден город Волноваха», — заявил он.

Помимо этого, под контроль ДНР перешли Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай, в среднем глубина продвижения войск составила до шести километров.

Генерал-майор добавил, что «подразделения Народной милиции Донецкой республики продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров».

Российские Вооруженные силы, в свою очередь, продолжают наступление, достигнув рубежа Петровское — Евгеновка — Октябрьская и продвинувшись на 17 километров.

Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что под контролем военных народной республики находятся свыше 80 населенных пунктов. Освобождение Волновахи же стало для ДНР маленькой победой, которая приведет к взятию Мариуполя.

Специальная военная операция по защите Донбасса стартовала 24 февраля. В видеообращении к россиянам Президент РФ Владимир Путин отметил, что главная цель ВС России – защита людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима.