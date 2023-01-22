Минобороны вновь заявило о занятии более выгодных рубежей на запорожском направлении

Министерство обороны РФ сегодня, как и накануне, отчиталось о занятии более выгодных рубежей и позиций под Запорожьем.

«На запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции», — сказано в ежедневной сводке.

Практически теми же словами описывало военное ведомство происходящее под Запорожьем и вчера. «На запорожском направлении в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции», — заявлял представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее о наступлении российских войск в окрестностях городов Орехов и Гуляйполе сообщил член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала широкомасштабных боевых действий Роскомнадзор потребовал от отечественных СМИ освещать их ход, опираясь только на официальные российские источники.