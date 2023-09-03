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Минобороны: ВКС России нанесли групповой удар по топливным хранилищам ВСУ
Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале оборонного ведомства.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что вблизи морского порта в Одессе прогремел мощный взрыв.
«Местные паблики сообщают о мощном взрыве. Предварительно — работа ПВО», — было указано в сообщении.
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