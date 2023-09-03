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Вблизи морского порта в Одессе прогремел мощный взрыв
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Сегодня рано утром в Одессе прогремел мощный взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
«Местные паблики сообщают о мощном взрыве. Предварительно — работа ПВО», — указано в сообщении.
Позднее появилась информация о том, что взрыв прогремел в Измаильском районе возле морского торгового порта.
В свою очередь согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, с 01.05 мск в Одесской области объявлена воздушная тревога.
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