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Происшествия 3 сентября 2023 09:56

Вблизи морского порта в Одессе прогремел мощный взрыв

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Сегодня рано утром в Одессе прогремел мощный взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«Местные паблики сообщают о мощном взрыве. Предварительно — работа ПВО», — указано в сообщении.

Позднее появилась информация о том, что взрыв прогремел в Измаильском районе возле морского торгового порта.

В свою очередь согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, с 01.05 мск в Одесской области объявлена воздушная тревога.

#одесса #взрывы
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