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Политика
15 января 2023  19:09

Минобороны Великобритании опровергло сообщение об отправке вертолетов Apache на Украину

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Министерство обороны Велибритании опровергло информацию о том, что Лондон поставит Киеву военные вертолеты Apache. Об этом рассказал корреспондент канала Sky News Дебора Хейнс, передает РИА Новости.

Ранее газета Mirror со ссылкой на источник в оборонной сфере обороны писала, что королевство предоставит Украине до 4 военных вертолетов Apache после того, как передаст танки Challenger 2. При этом на данный момент на сайте издания статья уже удалена. 

«Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна», – сказала Хейнс.

Газета также писала, что Великобритания отправит 14 танков Challenger в ближайшие недели.

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