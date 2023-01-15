Минобороны Великобритании опровергло сообщение об отправке вертолетов Apache на Украину

Министерство обороны Велибритании опровергло информацию о том, что Лондон поставит Киеву военные вертолеты Apache. Об этом рассказал корреспондент канала Sky News Дебора Хейнс, передает РИА Новости.

Ранее газета Mirror со ссылкой на источник в оборонной сфере обороны писала, что королевство предоставит Украине до 4 военных вертолетов Apache после того, как передаст танки Challenger 2. При этом на данный момент на сайте издания статья уже удалена.

«Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна», – сказала Хейнс.

Газета также писала, что Великобритания отправит 14 танков Challenger в ближайшие недели.