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Политика 22 февраля 2023 14:56

Минобороны: В ДНР поражен пункт временной дислокации иностранных наемников

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Вооруженные силы РФ уничтожили точку, где разместились наемники из других стран, воюющие на стороне киевского режима. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

«В районе населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников», – сказано в сообщении.

Также в оборонном ведомстве сообщили о поражении российскими ракетными войсками и артиллерией 84 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях и живой силы и техники в 113 районах.

Кроме того, ВКС России уничтожили цех по производству минометов для ВСУ у города Сумы.

#спецоперация на Украине
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