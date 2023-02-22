©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны: В ДНР поражен пункт временной дислокации иностранных наемников
Вооруженные силы РФ уничтожили точку, где разместились наемники из других стран, воюющие на стороне киевского режима. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России, опубликованной в телеграм-канале ведомства.
«В районе населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников», – сказано в сообщении.
Также в оборонном ведомстве сообщили о поражении российскими ракетными войсками и артиллерией 84 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях и живой силы и техники в 113 районах.
Кроме того, ВКС России уничтожили цех по производству минометов для ВСУ у города Сумы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»