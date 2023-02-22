ВКС России поразили цех по производству минометов для ВСУ у города Сумы

Воздушно-космические силы России нанесли удар по цеху по производству минометов и боеприпасов для украинской армии, расположенный в районе Сум. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«В районе города Сумы поражен цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ», – говорится в сообщении ведомства.