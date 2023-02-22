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ВКС России поразили цех по производству минометов для ВСУ у города Сумы
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Воздушно-космические силы России нанесли удар по цеху по производству минометов и боеприпасов для украинской армии, расположенный в районе Сум. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«В районе города Сумы поражен цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ», – говорится в сообщении ведомства.
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