Минобороны: В четырех регионах ВСУ целенаправленно поджигают зерновые поля

Несмотря на угрозу продовольственного кризиса, Киев готовит очередные провокации на объектах сельского хозяйства с целью обвинить российских военных в неизбирательных ударах по гражданским объектам, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно поджигают поля с зерновыми культурами. Для этого они используют вертолеты и артиллерию, утверждает начальник Национального центра управления обороной РФ Михил Мизинцев.

Кроме того, в Калиновке Бахмутского района ДНР, по его словам, на территории зернохранилища украинские военные разместили артиллерию и РСЗО, из которых обстреливают позиции ВС России, провоцируя их на ответный огонь.

«Указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей проводятся на фоне не прекращающейся истерии «цивилизованного» Запада и их лживых обвинений в адрес Российской Федерации в искусственном создании продовольственного кризиса в мире», – заявил Мизинцев. Он добавил, что в ближайшее время сфабрикованные материалы о якобы «бесчинствах русских» планируется широко распространить через западные и украинские СМИ.

Напомним, власти Херсонской области уже заявляли о поджоге пшеничных полей. Новые попытки подобных действий они пообещали пресекать, сбивая вертолеты ВСУ системами ПВО.