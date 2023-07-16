Минобороны Украины заявило о наступлении России на нескольких направлениях

Российские войска наступают на нескольких направлениях, в том числе — в районе города Купянска Харьковской области. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

«На Востоке ситуация несколько обострилась. Противник два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, положение сторон меняются динамично по несколько раз в сутки», — написала замминистра.

Кроме того, по данным Минобороны Украины, подразделения Вооруженных сил РФ продолжают наступать на Авдеевском и Марьинском направлениях. «Продолжаются горячие бои без изменения положения [войск]», — заявила она.

Анна Маляр Фото: пресс-служба Минобороны Украины

При этом, по словам Маляр, в районе Бахмута (украинское название города Артемовска) Вооруженные силы Украины «постепенно» наступают. «На южном фланге возле Бахмута ежедневно есть продвижение. На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции <…>», — уточнила она понимание ситуации украинским военным руководством.

В свою очередь Министерство обороны РФ сегодня отчиталось об отражении 15 атак украинских сил на Донецком направлении (около Марьинки и окружающих Бахмут сел) и трех — на Краснолиманском (к югу от Купянска).

На самом Купянском направлении, по данным российского военного ведомства, оказались поражены подразделения ВСУ у населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка, Ольшана и Кисловка Харьковской области, а также пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что идущее с начала июня украинское контрнаступление «успеха не имеет», о чем сообщал «Татар-информ».