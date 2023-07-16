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Политика 16 июля 2023 13:19

Путин: Украинское контрнаступление успеха не имеет

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Президент России Владимир Путин заявил, что положительно оценивает ход специальной военной операции. Контрнаступление, которое ведет Украина, не имеет успеха, в то время как ВС России не только отбивают атаки, но и движутся вперед, выбивая противника с наиболее выгодных позиций.

«Все попытки противника прорвать нашу оборону, в том числе с использованием стратегических резервов, не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет», — подчеркнул он в интервью для передачи «Москва. Кремль. Путин».

#Владимир Путин #спецоперация
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