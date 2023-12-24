Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны Украины пожаловалось на конкуренцию за западные боеприпасы
Украине приходится конкурировать с другими странами, чтобы получить боеприпасы западных производителей. На это посетовал глава Минобороны страны Рустем Умеров, сообщает ТАСС.
«В мире бывают и другие конфликты, которые забирают ресурсы западных производств, — заявил он. — Мы начинаем конкурировать за то, чтобы купить боеприпасы».
Умеров заявил, что Киеву приходится вступать в диалог с партнерами, а также искать новых поставщиков. Кроме того, власти разрабатывают стратегию военного производства в стране, хотя ей и не удастся обойтись внутренними ресурсами.
«Вопрос поддержки финансовой или другой будет постоянно, пока мы не запустим свою экономику, которую мы, к сожалению, не можем иметь в объемах, которые нам нужны», — заключил он.
Напомним, ранее на Украине обвинили Россию в срыве закупок истребителей для ВСУ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»