Минобороны: Украина не предоставила ни одного гумкоридора в сторону России

Сегодня Россия открыла гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях, а Украина, в свою очередь, — на запорожском и донецком. В целом Киев заявил на 10 апреля девять направлений для эвакуации, однако ни одно из них не было в сторону РФ. Об этом со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева сообщает ТАСС.

«Ежедневно с 10.00 мск российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях. Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц», — подчеркнул представитель Минобороны.

Он уточнил, что Россия также предоставила маршрут из Мариуполя в Бердянск, по которому далее через Крым либо Запорожье осуществляется эвакуация иностранных граждан. Работа проводится в рамках реагирования на инициативы Германии, Турции и Франции.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля. Объявляя о ее начале, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что главная цель российских военных — защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за прошлый день границу России в Ростовской области пересекли более 13,5 тыс. жителей Донбасса.