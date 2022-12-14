Минобороны поставит на дежурство в центре России очередную МБР «Ярс»

В Козельском ракетном соединении, которое дислоцируется в Калужской области, произведена загрузка межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Ярс» в шахтную пусковую установку. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ, передает ТАСС.

«В преддверии Дня РВСН в Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты „Ярс“ в шахтную пусковую установку», — сказано в сообщении.

Установка ракеты была произведена при помощи специального транспортно-загрузочного агрегата. Этот процесс занял несколько часов, отмечают в военном ведомстве.

«Важность этой операции заключается в том, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки. <…> В дивизии строится в плановом порядке инфраструктура, обеспечивающая применение данного образца вооружения, военной и специальной техники», — заметил командир ракетного соединения Алексей Соколов.

«Интерфакс» отмечает, что ранее Минобороны РФ сообщало о перевооружении полков Козельского соединения на комплексы «Ярс» в шахтном варианте. Это соединение — 28-я гвардейская ракетная Краснознаменная дивизия, входящая в состав 27-й гвардейской ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения.

PC-24 «Ярс» — стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. Представляет собой модификацию комплекса «Тополь-М». Согласно официальным данным, способен поражать цели на дальности до 11 тыс. километров и оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в середине ноября отчитался об успешных летных испытаниях стратегического ракетного комплекса шахтного базирования РС-28 «Сармат».