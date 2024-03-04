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Минобороны сообщило об уничтожении второго американского танка Abrams в зоне СВО
Российские военные уничтожили в зоне спецоперации еще один танк Abrams американского производства. Об этом сообщило Минобороны России.
«Противник потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе "Abrams" производства США, четыре боевые машины пехоты, в том числе три "Bradley" производства США, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей», – указано в телеграм-канале ведомства.
Напомним, что первый американский танк Abrams был уничтожен 26 февраля на авдеевском направлении. Как заявил советник главы ДНР, это именно та машина, которую ВСУ показывали в пропагандистских роликах и долгое время берегли, не выпуская на линию боевого соприкосновения.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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