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Происшествия 5 августа 2026 07:52

Вражеские беспилотники уничтожены над Зеленодольским районом РТ

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Об уничтожении вражеских БПЛА над Зеленодольским районом Татарстана сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев. По его информации, обломки упали на гражданский объект.

«В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено. Все оперативные службы работают на месте. Пострадавших нет», – написал Афанасьев в МАКС.

5 августа в 3.06 в Татарстане объявили о введении режима беспилотной опасности. В 4.33 было объявлено об угрозе атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск. В 7.03 под угрозой атаки вражеских беспилотников оказались Альметьевск, Бугульма и Лениногорск. В 7.28 РСЧС сообщила об угрозе атаки БПЛА на Чистополь и Заинск, а в 7.41 – на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны.

#Зеленодольский район РТ #атака БПЛА #бпла
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