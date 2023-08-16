Минобороны сообщило об уничтожении трех беспилотников в Калужской области

Сегодня рано утром над Калужской областью средства ПВО уничтожили три беспилотника. Об этом сообщают в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены», – указано в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

Ранее «Татар-информ» сообщал о попытке киевского режима атаковать Белгородскую область. В минувшее воскресенье средства ПВО обнаружили и уничтожили очередной беспилотник над Белгородской областью. В свою очередь губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на территории частного домовладения в поселке Борисовка мужчина получил осколочные ранения головы.

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