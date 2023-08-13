Минобороны РФ заявило о новой попытке атаки беспилотников в Белгородской области

Сегодня в 22.00 российские средства ПВО обнаружили и уничтожили очередной беспилотник над Белгородской областью. Информация появилась в Telegram-канале Минобороны России.

В свою очередь губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на территории частного домовладения в поселке Борисовка мужчина получил осколочные ранения головы. Правоохранительными органами рассматривается версия получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно не связанного с прилетом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за сутки российская система ПВО уничтожила 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.