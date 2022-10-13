Минобороны сообщило о попытках наступления ВСУ по трем направлениям

Вооруженные силы Украины в прошедшие сутки предприняли несколько попыток наступления, все атаки были отбиты, заявили в Минобороны РФ. В частности, на Купянском направлении в атаку пошли две ротные тактические группы на села в Харьковской области. В результате, по информации МО РФ, ВСУ потеряли 50 украинских военнослужащих, боевые машины и оружие.

На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ предприняли очередную попытку форсировать реку Жеребец, чтобы взять контроль над Стельмаховкой и Розовкой в ЛНР. в результате погибли около 60 украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Также ВСУ вели наступление на Николаево-Криворожском направлении. «Успешными действиями российских войск все атаки отражены. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей», – заявил Конашенков.

Напомним, сегодня Минобороны показало видеокадры с отражением наступления ВСУ в Херсонской области. Неудачную атаку украинских военных в ведомстве назвали «самоубийственной».