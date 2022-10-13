Минобороны показало кадры провала «самоубийственной атаки» ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку наступления. Атаку ВСУ в Минобороны РФ назвали «самоубийственной», заявив, что она «закончилась провалом». По данным ведомства, ВСУ на танках и БМП атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны.

Военное ведомство сопроводило заявление видеокадрами, пояснив, что на них записано уничтожение бронетехники и боевиков ВСУ, предпринявших попытку атаковать позиции российских подразделений в Херсонской области.

«Атакующие были обнаружены расчетами БпЛА. Расчеты ПТРК «Корнет» и «Штурм-С» подразделений ВДВ, получив разведданные, открыли огонь по атакующей бронетехнике. <…> Атака противника была сорвана. Убегающие с поля боя боевики ВСУ бросили раненых и погибших», – говорится в сообщении МО РФ.

Про данным ведомства, российские десантники уничтожили четыре танка, пять БМП и более 20 боевиков ВСУ.