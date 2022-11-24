Минобороны: В Россию вернулись 50 военнослужащих из украинского плена

Сегодня в результате переговорного процесса в Россию с подконтрольной Украине территорий вернулись из плена 50 российских военнослужащих. В плену им грозила смертельная опасность, заявили в Минобороны РФ.

Освобожденных бойцов доставят на самолетах военно-транспортной авиации ВКС РФ в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, подчеркнули в министерстве.