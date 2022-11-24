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Происшествия
24 ноября 2022  18:11

Минобороны: В Россию вернулись 50 военнослужащих из украинского плена

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Сегодня в результате переговорного процесса в Россию с подконтрольной Украине территорий вернулись из плена 50 российских военнослужащих. В плену им грозила смертельная опасность, заявили в Минобороны РФ.

Освобожденных бойцов доставят на самолетах военно-транспортной авиации ВКС РФ в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, подчеркнули в министерстве.

#обмен пленными #минобороны рф
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