Минобороны Сирии: Израильский удар вывел из строя международный аэропорт Алеппо

Международный аэропорт Алеппо полностью выведен из строя после ракетных ударов ВВС Израиля. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на источник в командовании Вооруженных сил Сирии.

«Четырнадцатого октября примерно в 23.35 израильские агрессоры совершили воздушную атаку со стороны Средиземного моря на международный аэропорт Алеппо», — отмечает агентство.

Министерство транспорта Сирии рассказало о повреждении взлетно-посадочной полосы и временном переносе всех рейсов из Алеппо в Латакию.

В первый раз аэропорты Дамаска и Алеппо оказались выведены из строя 12 октября из-за повреждения взлетно-посадочных полос после израильской ракетной атаки.

По мнению военных аналитиков, сирийские аэропорты используются для переброски оружия из Ирана для враждебного Израилю ливанского шиитского движения «Хезболла».

Неделю назад, 7 октября, боевики радикального движения ХАМАС вторглись на территорию Израиля из сектора Газа и начали убивать мирных жителей. По последним данным, погибли более 1,3 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс., от 150 до 200, в том числе граждане других государств, оказались взяты в заложники.

Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны. В секторе Газа от ударов ЦАХАЛ погибли более 2,2 тыс. человек, свыше 8,7 тыс. получили ранения. Условием начала масштабной наземной операции израильские военные назвали эвакуацию мирных жителей.

Президент РФ Владимир Путин счел террористическую атаку на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.