Минобороны Сербии: Президент приказал привести армию в боевую готовность

Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность по приказу Президента страны Александра Вучича. Об этом заявил министр обороны Милош Вучевич, сообщает агентство Tanjug.

«Это поднимает нас на самый высокий уровень — до действий, которые проводит армия Сербии, защищая территориальную целостность и суверенитет страны, защищая всех граждан Сербии и предотвращая террор в отношении сербов, где бы они ни жили», — заметил Вучевич.

В свою очередь министр внутренних дел Братислав Гашич рассказал, что все подразделения возглавляемого им ведомства будут переданы под командование руководителя Генерального штаба и «займут позиции, предусмотренные оперативным планом», передает издание Espreso.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич пояснил, что армия готова вмешаться в случае нападения на сербов на севере автономного края Косово и Метохия, который фактически контролирует частично признанное государство — Республика Косово.

При этом сербский портал «Вечерне новости» отмечает со ссылкой на источник, что косовские силовики также приведены в боевую готовность.

Премьер-министр Косова Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Евросовете Чехии заявку на вступление в Европейский Союз. В ответ Минобороны Сербии направило миротворческой миссии НАТО (KFOR) просьбу о размещении контингента сербских сил безопасности на территории края.

Подавляющее большинство населения Косова составляют албанцы. Вместе с тем в частично признанном государстве проживают и около 120 тыс. сербов, они преобладают в его северной части.