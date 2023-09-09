Минобороны Румынии заявило об обнаружении обломков дрона у границы с Украиной

Беспилотник Shahed 136

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Румынские военные нашли около деревни Плауру, стоящей на берегу Дуная у границы с Украиной, фрагменты еще одного беспилотника, «аналогичного тем, которые использовались российской армией». Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Румынии.

Данные о возможном появлении дронов в 2,5 километра от деревни в военном ведомстве получили от местных жителей. Обломки будут собраны и переданы для проведения технического анализа и экспертизы.

Вооруженные силы Румынии продолжают обследовать районы, находящиеся неподалеку от мест нанесения ударов по украинской территории, уточнили в министерстве.

Ранее, 4 сентября, о падении российского дрона на территории Румынии сообщило Министерство иностранных дел Украины. Румынское Минобороны сначала опровергло это, но затем глава ведомства Анджел Тилвар подтвердил обнаружение фрагментов беспилотника. Впрочем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не увидел в падении обломков БПЛА признаков «преднамеренного нападения» со стороны России.

Власти Украины с начала сентября сообщали об ударах по объектам в портах Одесской области, в том числе в Измаиле (находится на противоположном от деревни Плауру берегу Дуная), Рении и Килии.

В свою очередь Министерство обороны РФ позднее рассказало о нанесении шести групповых ударов по различным целям на Украине, включая портовую инфраструктуру, с 2 по 9 сентября.