Минобороны: Россия предоставила Украине пакет предложений по решению «зернового» вопроса

По итогам переговоров в Стамбуле Москва предоставила Киеву пакет предложений по скорейшему практическому решению вопроса, заявили в Минобороны РФ.

Четырехсторонние переговоры с участием Турции, России, Украины и ООН провели в Стамбуле специально для того, чтобы решить так называемый «зерновой» вопрос – вывоз сельхозпродукции из украинских портов.

«Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению вопроса», – заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Напомним, в начале мая ООН сообщила о невозможности использовать около 4,5 млн тонн зерна, которые заблокированы в портах Украины. 24 июня Президент РФ Владимир Путин заявил, что «истерика» вокруг этой темы нагнетается искусственно, а проходу судов мешают украинские мины в Черном море.