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Минобороны России заявило о попытке атаки беспилотника в Крыму
Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Крымом. Об этом сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.
Как указано в сообщении, сегодня в 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить атаку беспилотника в Крыму.
Сегодня Минобороны также сообщило об уничтожении трех беспилотников в Калужской области.
«Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены», – указано в сообщении.
В оборонном ведомстве отметили, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.
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