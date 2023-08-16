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Руc Тат
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Происшествия 16 августа 2023 11:53

Минобороны России заявило о попытке атаки беспилотника в Крыму

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Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Крымом. Об этом сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как указано в сообщении, сегодня в 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить атаку беспилотника в Крыму.

Сегодня Минобороны также сообщило об уничтожении трех беспилотников в Калужской области.

«Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены», – указано в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

#всу #Крым
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