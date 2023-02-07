Минобороны России: За январь Киев потерял в зоне СВО более 6,5 тыс. военных

За первый месяц этого года потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения военной спецоперации превысили 6,5 тыс. военных, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании. Также, по его словам, российские военные успешно продолжают уничтожать поставляемое Киеву западное вооружение.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за первый месяц текущего года они составили более шести тысяч пятисот военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня», – цитирует Шойгу пресс-служба военного ведомства.

При этом он также добавил, что украинское руководство продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России, нанося удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения.

Напомним, также Шойгу заявил об успешном наступлении российских войск на Донецком и Запорожском направлениях и освобождении шести населенных пунктов.