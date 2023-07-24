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Обзор: Главное к вечеру 24 июля в федеральных и местных Telegram-каналах
Два украинских беспилотника пытались атаковать Москву рано утром 24 июля
Ранним утром 24 июля на Москву была совершена новая атака с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. Телеграм-канал ТАСС собрал главное:
Что произошло:
• Обломки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте, 17 в Москве.
• Позднее стало известно о втором беспилотнике, который попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в столице. Там выбиты стекла на площади 50 кв. метров на 17-м и 18-м этажах.
Реакция властей:
• Собянин подтвердил, что около 4 часов утра были удары беспилотников по двум нежилым зданиям, и сообщил, что серьезных разрушений и пострадавших нет.
• В Минобороны РФ заявили о пресечении попытки киевского режима осуществить террористическую атаку. По данным ведомства, средства радиоэлектронной борьбы подавили два украинских беспилотника, которые попытались атаковать объекты.
Предыдущие атаки:
• 4 июля несколько украинских беспилотников атаковали Москву и Подмосковье. Как сообщал Собянин, все они были сбиты ПВО, пострадавших в результате атаки не было.
• В целях безопасности часть рейсов в аэропорт Внуково перенаправили в другие аэропорты.
• Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала актом терроризма киевского режима попытку атаки беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры.
В небе над Крымом сбито 11 беспилотников
В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.
Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.
«Все профильные службы работают на местах. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — сообщил в своем телеграм-канале глава полуострова Сергей Аксенов.
Он добавил, что в целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь.
Путин увеличил на пять лет предельный возраст пребывания россиян в запасе и резерве
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских, на 5 лет, передает телеграм-канал Оперштаб Татарстана.
Закон коснется россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. Разряд зависит от возраста, звания и пола.
Теперь срок нахождения в запасе для таких граждан приближен к офицерскому (для них он составляет от 50 до 70 лет).
В Кремле прокомментировали утренние удары по Москве и Крыму
Все беспилотники, атаковавшие сегодня Москву, были нейтрализованы, «соответствующие меры принимаются», заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Главное из заявлений Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал «Коммерсант»:
• Опасность атак на Крымский мост сохраняется, это требует постоянной повышенной готовности;
• Песков назвал «абсолютной неправдой» утверждения о попадании ВС РФ по собору в Одессе, он был разрушен ракетой украинской ПВО;
• Обстрел военкоров был сознательной атакой на журналистов, ответственность за это лежит на киевском режиме — Песков о гибели журналиста Журавлева;
• Песков переадресовал в Минобороны вопрос о развитии системы ПВО, и отметил, что оценку ее работе должны давать эксперты.
В ЦИК оценили возможность снизить возраст голосования
Снижать возрастной ценз для голосования на выборах до 16 лет преждевременно, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, передает телеграм-канал «Смотри».
По ее словам, избиратель должен быть достаточно зрелым, а 16-летние школьники еще не имеют достаточного жизненного опыта.
В Госдуме предложили снизить штраф за неявку в военкомат по повестке с 50 тыс. до 30 тыс. рублей
Максимальный штраф для гражданина за неявку в военкомат в указанные в повестке время и место без уважительной причины может быть снижен до 30 тысяч рублей, следует из опубликованных в базе данных Госдумы поправок ко второму чтению законопроекта.
Ранее предлагалось установить штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей, сообщает «Раньше всех. Ну почти».
OZON в Казани примет на работу осужденных
Компания предложит работу в своих фулфилмент-центрах более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания до конца 2023 года.
«Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы», — сообщается в релизе.
В проекте примут участие логистические объекты в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области, пишет телеграм-канал Tatarstan Republic.
У Центра семьи «Казан» пройдёт праздник «Я выбираю небо!»
Праздник состоится 4 августа, в пятницу. В его программу войдет:
• Хэдлайнер мероприятия — группа «Любэ»;
• Выступление татарстанских артистов группы;
• «Аллея профориентации» от вертолетного и авиационного заводов, КНИТУ-КАИ, танкового училища.
Мероприятие начнется в 18:00 и завершится в 22:00, передает телеграм-канал by Kazan.
Кукмор и Бавлы стали победителями во Всероссийском конкурсе малых городов
Общая сумма гранта составила 164,4 млн рублей, сообщается в телеграм-канале «Парки Татарстана».
Результаты Всероссийского конкурса малых городов объявили сегодня в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке.
• Проект в Кукморе изменит улицу Ворошилова, на въезде в город, и часть территории Центральной районной больницы. Он объединяет территории улицы и больницы и предлагает концепцию комплексной реорганизации участка, создавая здоровую и безопасную среду: единение человека с природой и оздоровление во всех смыслах.
• В Бавлах первым этапом преобразится территория у школы № 6, улицы Пионерская и площади Октября, а после — площадь у автовокзала. Все это свяжет общественные пространства города в единую сеть.
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