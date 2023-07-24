Обзор: Главное к вечеру 24 июля в федеральных и местных Telegram-каналах

Два украинских беспилотника пытались атаковать Москву рано утром 24 июля

Ранним утром 24 июля на Москву была совершена новая атака с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. Телеграм-канал ТАСС собрал главное:

Что произошло:

• Обломки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте, 17 в Москве.

• Позднее стало известно о втором беспилотнике, который попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в столице. Там выбиты стекла на площади 50 кв. метров на 17-м и 18-м этажах.

Реакция властей:

• Собянин подтвердил, что около 4 часов утра были удары беспилотников по двум нежилым зданиям, и сообщил, что серьезных разрушений и пострадавших нет.

• В Минобороны РФ заявили о пресечении попытки киевского режима осуществить террористическую атаку. По данным ведомства, средства радиоэлектронной борьбы подавили два украинских беспилотника, которые попытались атаковать объекты.

Предыдущие атаки:

• 4 июля несколько украинских беспилотников атаковали Москву и Подмосковье. Как сообщал Собянин, все они были сбиты ПВО, пострадавших в результате атаки не было.

• В целях безопасности часть рейсов в аэропорт Внуково перенаправили в другие аэропорты.

• Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала актом терроризма киевского режима попытку атаки беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры.

В небе над Крымом сбито 11 беспилотников

В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.

«Все профильные службы работают на местах. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — сообщил в своем телеграм-канале глава полуострова Сергей Аксенов.

Он добавил, что в целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь.

Путин увеличил на пять лет предельный возраст пребывания россиян в запасе и резерве

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских, на 5 лет, передает телеграм-канал Оперштаб Татарстана.

Закон коснется россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. Разряд зависит от возраста, звания и пола.

Теперь срок нахождения в запасе для таких граждан приближен к офицерскому (для них он составляет от 50 до 70 лет).

В Кремле прокомментировали утренние удары по Москве и Крыму

Все беспилотники, атаковавшие сегодня Москву, были нейтрализованы, «соответствующие меры принимаются», заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Главное из заявлений Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал «Коммерсант»:

• Опасность атак на Крымский мост сохраняется, это требует постоянной повышенной готовности;

• Песков назвал «абсолютной неправдой» утверждения о попадании ВС РФ по собору в Одессе, он был разрушен ракетой украинской ПВО;

• Обстрел военкоров был сознательной атакой на журналистов, ответственность за это лежит на киевском режиме — Песков о гибели журналиста Журавлева;

• Песков переадресовал в Минобороны вопрос о развитии системы ПВО, и отметил, что оценку ее работе должны давать эксперты.

В ЦИК оценили возможность снизить возраст голосования

Снижать возрастной ценз для голосования на выборах до 16 лет преждевременно, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, передает телеграм-канал «Смотри».

По ее словам, избиратель должен быть достаточно зрелым, а 16-летние школьники еще не имеют достаточного жизненного опыта.

В Госдуме предложили снизить штраф за неявку в военкомат по повестке с 50 тыс. до 30 тыс. рублей

Максимальный штраф для гражданина за неявку в военкомат в указанные в повестке время и место без уважительной причины может быть снижен до 30 тысяч рублей, следует из опубликованных в базе данных Госдумы поправок ко второму чтению законопроекта.

Ранее предлагалось установить штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей, сообщает «Раньше всех. Ну почти».

OZON в Казани примет на работу осужденных

Компания предложит работу в своих фулфилмент-центрах более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания до конца 2023 года.

«Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы», — сообщается в релизе.

В проекте примут участие логистические объекты в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области, пишет телеграм-канал Tatarstan Republic.

У Центра семьи «Казан» пройдёт праздник «Я выбираю небо!»

Праздник состоится 4 августа, в пятницу. В его программу войдет:

• Хэдлайнер мероприятия — группа «Любэ»;

• Выступление татарстанских артистов группы;

• «Аллея профориентации» от вертолетного и авиационного заводов, КНИТУ-КАИ, танкового училища.

Мероприятие начнется в 18:00 и завершится в 22:00, передает телеграм-канал by Kazan.

Кукмор и Бавлы стали победителями во Всероссийском конкурсе малых городов

Общая сумма гранта составила 164,4 млн рублей, сообщается в телеграм-канале «Парки Татарстана».

Результаты Всероссийского конкурса малых городов объявили сегодня в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке.

• Проект в Кукморе изменит улицу Ворошилова, на въезде в город, и часть территории Центральной районной больницы. Он объединяет территории улицы и больницы и предлагает концепцию комплексной реорганизации участка, создавая здоровую и безопасную среду: единение человека с природой и оздоровление во всех смыслах.

• В Бавлах первым этапом преобразится территория у школы № 6, улицы Пионерская и площади Октября, а после — площадь у автовокзала. Все это свяжет общественные пространства города в единую сеть.