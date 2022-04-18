Минобороны: Россия уничтожила «Искандерами» четыре склада ВСУ

Военные силы РФ уничтожили ракетами «Искандер» четыре склада вооружения и военной техники ВСУ и три района сосредоточения живой силы противника, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования „Искандер“. Уничтожены четыре склада вооружения и военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск», — цитирует генерал-майора ТАСС.

Он отметил, что в течение ночи также ликвидированы 16 украинских военных объектов. Это пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляйполе, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев.

Конашенков рассказал, что российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два украинских истребителя: МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки, 11 беспилотников вблизи населенных пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное, Ясное. Кроме того, были перехвачены 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, которые украинские реактивные системы залпового огня выпустили по населенному пункту Чернобаевка.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля, обосновав это решение необходимостью защищать Донецкую и Луганскую народные республики. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.