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Политика 13 июня 2023 08:26

Минобороны России подписало контракты еще с семью подразделениями добровольцев

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Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса и Минобороны РФ подписали контракты, определяющие деятельность добровольческих подразделений в зоне спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках реализации приказа министра обороны РФ [Сергея Шойгу] об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось очередное подписание контрактов между Минобороны России и командирами формирований добровольческого корпуса», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Накануне сообщалось, что был подписан первый контракт — его заключили Минобороны России и отряд «Ахмат».

#спецоперация
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