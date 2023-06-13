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Минобороны России подписало контракты еще с семью подразделениями добровольцев
Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса и Минобороны РФ подписали контракты, определяющие деятельность добровольческих подразделений в зоне спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.
«В рамках реализации приказа министра обороны РФ [Сергея Шойгу] об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось очередное подписание контрактов между Минобороны России и командирами формирований добровольческого корпуса», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
Накануне сообщалось, что был подписан первый контракт — его заключили Минобороны России и отряд «Ахмат».
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