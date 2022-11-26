Минобороны России обвинило американских ученых в создании возбудителя ковида

Американские ученые создали искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма «омикрон» и исходного «уханьского» варианта, утверждает Минобороны РФ. По данным военного ведомства, это произошло в октябре в Бостонском университете.

Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких, заявил заявил сегодня на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин», — добавил он.

По словам Кириллова, у российской стороны есть свидетельства о сотрудничестве Киева и Вашингтона, а также о попытках установить контроль над патогенами в украинских лабораториях.

Напомним, также Минобороны предложило по соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).