Россия предложила новые меры по соблюдению Конвенции о биологическом оружии

Мировое сообщество в последние годы столкнулось с новыми угрозами, включая пандемическое распространение инфекций человека и животных (COVID-19, оспа обезьян, африканская чума свиней). Сюда же относятся риски военно-биологической деятельности Пентагона в различных регионах мира, заявили в Минобороны РФ и предложили несколько мер, которые будут способствовать соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

В частности, предлагается возобновить переговоры по разработке юридически обязывающего протокола к КБТО, который бы включал списки патогенных микроорганизмов и предусматривал эффективный механизм проверки, заявил сегодня на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Также предлагается предоставлять сведения об исследованиях и разработках в области биологической защиты за пределами национальной территории и сведения о производстве вакцин для животных.

«Третье: предусмотреть создание научно-консультативного комитета для оценки достижений в области науки и технологий, имеющих отношение к Конвенции, который имел бы широкую географическую представленность и равные права участников», – подчеркнул Кириллов.

По его мнению, реализация этих предложений будет способствовать повышению «прозрачности» национальных биологических программ.