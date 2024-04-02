Минобороны РК: Информация, что атаковавшие РТ беспилотники из Казахстана - фэйк

Сегодня в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что беспилотники, атаковавшие объекты в Татарстане, были якобы запущены с территории Казахстана.

Как сообщили в Минобороны РК, эта информация действительности не соответствует.

«Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана.