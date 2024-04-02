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Минобороны РК: Информация, что атаковавшие РТ беспилотники из Казахстана - фэйк
Сегодня в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что беспилотники, атаковавшие объекты в Татарстане, были якобы запущены с территории Казахстана.
Как сообщили в Минобороны РК, эта информация действительности не соответствует.
«Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации», – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана.
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