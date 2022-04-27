Минобороны РФ заявило об уничтожении крупной партии оружия от США и ЕС для Украины

В Запорожье российская армия уничтожила ангары с крупной партией оружия и боеприпасов, поставленных США и ЕС украинским войскам, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом сообщает ТАСС.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования „Калибр“ на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск», — сказал военный.

Он также рассказал о ликвидации российскими средствами противовоздушной обороны 18 украинских беспилотников в разных районах Украины. Также за ночь армейской авиацией ВКС России поражены 59 военных объектов.

По словам Конашенкова, в результате ударов уничтожено более 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей. Кроме того, ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск РФ в эту ночь нанесли удары по 573 целям.

«Поражены 432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 67 артиллерийских позиций, 2 батареи реактивных систем залпового огня, а также 7 складов боеприпасов», — отметил генерал-майор.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.