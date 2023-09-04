Минобороны РФ заявило об уничтожении двух беспилотников у Крыма и в Курской области

Украинский беспилотник «Бобер»

Фото: социальные сети

Сегодня ночью около 1.00 по московскому времени была пресечена попытка украинских сил атаковать «БПЛА самолетного типа» объекты на российской территории. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, дроны были уничтожены средствами ПВО «в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области».

Telegram-канал Baza со ссылкой на жителей города Курчатова, находящегося неподалеку от Курской АЭС, информирует, что очевидцы слышали от трех до пяти разрывов в воздухе. «Обломки одного из сбитых беспилотников упали на крышу здания ФСБ в Курчатове», — утверждает канал.

Накануне глава Курской области Роман Старовойт сообщал, что нежилое здание загорелось в Курчатове после атаки украинского БПЛА. Пожар был потушен, никто не пострадал.

Кроме того, из данных сервиса «Яндекс.Расписания» следует, что к моменту написания этого материала в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» 23 рейса задерживают на вылет и прилет, а еще восемь отменены. Это может быть связано с угрозой атаки дронов в столице страны или ее окрестностях.