Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Нежилое здание загорелось в Курской области в результате атаки украинского БПЛА
В результате атаки со стороны ВСУ в Курской области загорелось нежилое здание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Силами пожарных пожар в Курчатове ликвидирован. Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры», – указано в сообщении.
Кроме того, сегодня поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Губернатор сообщал о трех прилетах.
Также на приграничных территориях региона обезврежены два БПЛА: в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского. Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ.
Обошлось без пострадавших и повреждений.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа