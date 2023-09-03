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Происшествия 3 сентября 2023 21:24

Нежилое здание загорелось в Курской области в результате атаки украинского БПЛА

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В результате атаки со стороны ВСУ в Курской области загорелось нежилое здание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Силами пожарных пожар в Курчатове ликвидирован. Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры», – указано в сообщении.

Кроме того, сегодня поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Губернатор сообщал о трех прилетах.

Также на приграничных территориях региона обезврежены два БПЛА: в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского. Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ.

Обошлось без пострадавших и повреждений.

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