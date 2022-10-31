Минобороны РФ заявило об окончании всех мероприятий по частичной мобилизации

В России завершены все мероприятия в рамках частичной мобилизации граждан, находящихся в запасе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что с этого момента прекращается подготовка и вручение повесток. Все пункты сбора мобилизованных будут освобождены и начнут функционировать в прежнем режиме.

Там также отметили, что военные комиссариаты продолжат работать в штатном режиме и в дальнейшем будут укомплектовывать состав Вооруженных Сил РФ из добровольцев и контрактников.

28 октября на встрече с Президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о том, что в стране завершился призыв запланированных 300 тыс. военнослужащих запаса.