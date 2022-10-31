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Ру Тат
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Политика
31 октября 2022  17:34

Минобороны РФ заявило об окончании всех мероприятий по частичной мобилизации

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В России завершены все мероприятия в рамках частичной мобилизации граждан, находящихся в запасе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

В ведомстве рассказали, что с этого момента прекращается подготовка и вручение повесток. Все пункты сбора мобилизованных будут освобождены и начнут функционировать в прежнем режиме. 

Там также отметили, что военные комиссариаты продолжат работать в штатном режиме и в дальнейшем будут укомплектовывать состав Вооруженных Сил РФ из добровольцев и контрактников. 

28 октября на встрече с Президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о том, что в стране завершился призыв запланированных 300 тыс. военнослужащих запаса.

 

#мобилизация #спецоперация на Украине #Минобороны
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