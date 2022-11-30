Минобороны РФ заявило о новых победах на донецком направлении

Минобороны РФ подтвердило взятие новых объектов на донецком направлении. В военном ведомстве сообщили, что под контроль российских сил перешли села Белогоровка и Перше Травня на территории Донецкой народной республики.

В ходе взятия новых пунктов, уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей, отчитался официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Отметим, что о взятии Перше Травня Штаб теробороны республики сообщил накануне. Кроме того, сегодня стало известно о взятии контроля над поселком Курдюмовка в ДНР. Об успешном наступлении российских войск на донецком направлении 28 ноября сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В сегодняшней сводке Конашенков также сообщил о подавлениях новых атак ВСУ. Так, по его словам, на купянском направлении украинские военные пытались атаковать позиции российских войск в районе Новоселовского в ЛНР, однако были отброшены на исходные позиции. На южнодонецком направлении ВСУ также были отброшены силами российской армии, сообщил Конашенков.

Кроме того, по его словам, в Харьковской области на огневой позиции ВС РФ поразили взвод артиллерийских систем М777 производства США.